محمد بن مسعود - الدمام - خلال الجولات المستمرة التي نفّذتها لمعالجة وضع الأحياء بالعاصمة من 7 حتى 13 فبراير واصلت أمانة الرياض حملاتها الميدانية المكثّفة بمشاركة 12 جهة حكومية، لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة. وأسفرت الحملات وفق إحصائيات غرفة العمليات المشتركة خلال الفترة من 7، حتى 13 فبراير 2022، عن ضبط 212 عاملاً مخالفاً، وإغلاق 35 موقعاً، ومصادرة 11.9 طن من المواد الغذائية، وإتلاف ومصادرة 1172 قطعة عينية. وبيّنت الأمانة، عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها قامت بتنفيذ زيارات لـ 156 منشأة، وتحرير 50 إشعار مراجعة ومخالفة. أمانة الرياض الرياض

16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443 08:27 AM خلال الجولات المستمرة التي نفّذتها لمعالجة وضع الأحياء بالعاصمة من 7 حتى 13 فبراير أمانة الرياض: إغلاق 35 موقعاً ومصادرة 11.9 طن من الأغذية وضبط 212 عاملاً مخالفاً أمانة الرياض: إغلاق 35 موقعاً ومصادرة 11.9 طن من الأغذية وضبط 212 عاملاً مخالفاً واصلت أمانة الرياض حملاتها الميدانية المكثّفة بمشاركة 12 جهة حكومية، لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة. وأسفرت الحملات وفق إحصائيات غرفة العمليات المشتركة خلال الفترة من 7، حتى 13 فبراير 2022، عن ضبط 212 عاملاً مخالفاً، وإغلاق 35 موقعاً، ومصادرة 11.9 طن من المواد الغذائية، وإتلاف ومصادرة 1172 قطعة عينية. وبيّنت الأمانة، عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها قامت بتنفيذ زيارات لـ 156 منشأة، وتحرير 50 إشعار مراجعة ومخالفة. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض: إغلاق 35 موقعاً ومصادرة 11.9 طن من الأغذية وضبط 212 عاملاً مخالفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.