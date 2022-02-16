الصحة العالمية: سجلنا انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا عالميا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنها سجلت انخفاضا كبيرا في العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.
وأوضحت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي أن العدد العالمي للحالات الجديدة انخفض بنسبة 19% مقارنة بالعدد المسجل خلال الأسبوع السابق، في حين ظل عدد الوفيات مماثلا لعدد الوفيات في الأسبوع السابق.
وبلغت الجائحة ذروتها حاليا في الأسبوع الأخير من يناير حيث تم تسجيل أكثر من 22 مليون حالة. وبدأت الأرقام في الانخفاض في أوائل فبراير.
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