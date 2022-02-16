شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 27 منشآة مخالفة ‏للإجراءات ‏الوقائية في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة حائل عبر الفرق الرقابية وبلديتها التابعة لها، أمس، ‏‏554 جولة رقابية ‏على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع, أسفرت ‏عن إغلاق ‏‏27 منشأة لتدني ‏مستوى النظافة العامة وسوء تخزين وحفظ ‏الأغذية ‏و‏عدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة, والإبلاغ ‏عن ‏أي ‏مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات ‏‏940 ‏أو ‏تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.‏