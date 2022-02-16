شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 27 منشآة مخالفة للإجراءات الوقائية في حائل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة حائل عبر الفرق الرقابية وبلديتها التابعة لها، أمس، 554 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع, أسفرت عن إغلاق 27 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وسوء تخزين وحفظ الأغذية وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة, والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.