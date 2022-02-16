شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الملحقية التجارية السعودية في برلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، أمس، الملحقية التجارية السعودية في برلين، بمشاركة الملحق التجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية سليمان بن عبدالله الحميدان، الذي باشر مهام أعماله.

وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن إنشاء ملحقية تجارية في برلين يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتمكين الوصول للفرص التجارية والاستثمارية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن إنشاء الملحقية التجارية يأتي ضمن مساعي وجهود الهيئة في التوسّع في الأسواق الخارجية من خلال افتتاح ملحقيات تجارية جديدة.

يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلةً بوكالة شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي، تتولى الإشراف على الملحقيات التجارية التي يبلغ عددها 17 ملحقية تجارية.