شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» وجامعة جازان توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الشراكات البحثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، مذكرة تعاون مع جامعة جازان لتعزيز الشراكات البحثية في مجال سلامة الغذاء والتغذية والصحة العامة.

ومثّل "الغذاء والدواء" في توقيع مذكرة التعاون معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل جامعة جازان رئيسها معالي الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وتهدف المذكرة إلى استثمار الإمكانيات المشتركة في مجال التغذية والصحة العامة والأبحاث، وتبادل الخدمات الاستشارية، والإسهام في نقل المعرفة الفنية والمهنية في مجالات الدواء والتحليل الدوائي والغذاء والتغذية والصحة العامة والأبحاث.

وتشمل بنود مذكرة التعاون بحث المشاكل المتعلقة بالأدوية والتغذية وأثرها على الصحة والتعاون في مواجهتها بعمل المسوحات والأبحاث واستحداث الأدلة الإرشادية المتعلقة بالغذاء والدواء، وتبادل البيانات والإحصائيات الناتجة عن الدراسات والمسوحات التي تخدم أهداف الجهتين.

وسيتعاون الطرفان في نشر الوعي حول طرق استخدام المستحضرات الصيدلانية والبيطرية والعشبية والاستخدام الآمن للأجهزة الطبية المنزلية في المجتمع، كما سيتشاركان في الحملات التوعوية والفعاليات الخارجية والمعارض والمؤتمرات والندوات العلمية.

وسيتم العمل على توفير التدريب للخريجين في مجال تنظيم وتحليل وتسجيل الدواء ومنتجات التجميل، وطلاب وطالبات كلية الصيدلية والماجستير بما يتعلق بالتيقظ الدوائي وتقديم محاضرات عن أنشطة التيقظ الدوائي والسلامة الدوائية ومجال الأخطاء الدوائية وتسجيل الأدوية وضمان الجودة.

وفي إطار المذكرة ستعمل "الغذاء والدواء" على زيادة وعي الطلاب الجامعيين حول الاستخدام الآمن للأدوية والأجهزة الطبية المنزلية، وبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية، وطرق الاستفادة من قائمة الأجهزة الطبية الحاصلة على إذن تسويق الموجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة عند شراء أي جهاز جديد، والتيقظ، والإبلاغ عن الأعراض الجانبية.