محمد بن مسعود - الدمام - 7 علامات تحذيرية خطيرة للسرطان لا تتجاهلها .. تعرف عليها

يعتبر السرطان أحد الأمراض المزمنة المهددة للحياة، ويشار إلى السرطان بمختلف أنواعه عندما تنمو بعض خلايا الجسم بشكل غير طبيعي ولا يمكن السيطرة عليه وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وقد تصبح هذه الحالة مهددة للحياة عند تشخيصه فى مرحلة متأخرة، بسبب التغاضى عن الأعراض المبكرة التى قد تظهر دون أن نشعر بأنها علامات على السرطان بينما نربطها بأمراض أخرى، وهذا من شأنه أن يعطى الفرصة للخلايا السرطانية بالنمو والانتشار.



ووفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف انديا” فإن هناك علامات مثل التغيرات في عادات الأمعاء والانتفاخ وتورم الثدي وفقدان الوزن غير المبرر والنزيف وضيق التنفس والشامات قد تشير إلى الإصابة بهذا المرض الخبيث، لذلك إذا ظهرت مثل هذه الأعراض واستمرت لفترات طويلة يجب استشارة الطبيب والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

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فيما يلى.. 7 علامات مبكرة تدل على الإصابة بالسرطان:

التغييرات في عادة الأمعاء

فى حال ظهور دم في البراز، أو الشعور بالإمساك المستمر وألم في البطن أو الشرج فقد تكون هذه علامات على الإصابة بالسرطان مثل سرطان المعدة والأمعاء والبروستاتا.

الانتفاخ

بينما يرتبط الشعور بالانتفاخ بحالات صحية أخرى، ولكن إذا استمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر يجب وقتها استشارة الطبيب.

نتوءات في الثدي

إذا زاد حجم الكتلة في الثدى وظهرت نتوءات بشكل سريع فلا يجب التأخير فى الخضوع للتشخيص الطبى لأنها قد تكون علامات على الإصابة بسرطان الثدى.

ضيق التنفس

الشعور بأعراض مثل السعال المستمر وآلام الصدر مرتبطة أيضًا بالسرطان، قد تكون هذه العلامات أيضًا التهابًا رئويًا، لذلك من الأفضل استشارة الطبيب.

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن غير المبرر على مدى شهرين دون أي سبب، خاصة إذا كنت لا تتبع نظامًا ذائيًا لإنقاص الوزن أو لا تمارس الرياضة بانتظام، أو لا تعانى من الإجهاد، قد يكون بسبب السرطان.

النزيف

لا ينبغي أبدًا تجاهل هذه العلامة على وجه التحديد، فإذا لاحظت وجود دم في البول أو البراز أو فى السعال، يجب استشارة الطبيب على الفور.



الشامات

إذا لاحظت ظهور بقع على الجلد مثل الشامات وانتشرت فى أكثر من مكان، ولاحظت أيضًا زيادة فى حجمها أو تشعر بالحكة أو النزيف أو التقشر، يجب استشارة الطبيب لأنها قد تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد.