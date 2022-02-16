شكرا لقرائتكم خبر عن سحب ممطرة وضباب... تعرف على طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .