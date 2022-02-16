محمد بن مسعود - الدمام - رسميا .. جماعة الحوثي تسلم روسيا والمبعوث الاممي مبادرة جديدة لإنهاء الحرب بهذه التنازلات (تفاصيل)

سلمت جماعة الحوثي الانقلابية رسميا، لكل من جمهورية روسيا الاتحادية، والامم المتحدة، ما سمته مبادرة جديدة تتضمن تسوية سياسية شاملة لإنهاء الحرب في اليمن واحلال السلام في عموم البلاد.

جاء هذا في تغريدة نشرها، ليل الثلاثاء، على حسابه الرسمي بموقع التدوين العالمي المصغر، ناطق الجماعة ورئيس وفدها المفاوض، القيادي محمد عبدالسلام، المقيم في العاصمة العُمانية مسقط.

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وقال القيادي الحوثي عبدالسلام في تغريدته: “سلمنا الأصدقاء الروس عبر سفير موسكو لدى اليمن رؤيتنا للحل الانساني بهدف تخفيف معاناة الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لوقف الحرب”.

مضيفا: إن المبادرة تتضمن رؤية لتسوية سياسية تضمن “الدخول إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة”. وأردف: “تم تسليم نسخة من الرؤية للمبعوث الأممي في وقت سابق”. دون ذكر تفاصيل اخرى بشأن بنود الرؤية.

وتوقع مراقبون للشأن اليمني أن تتضمن المبادرة الحوثية تنازلات بشأن تشدد رؤية جماعة الحوثي الانقلابية، المطروحة خلال الفترة السابقة في اشتراط رفع القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، اولا، ثم وقفا شاملا لاطلاق النار في عموم البلاد بما فيها الغارات الجوية للتحالف، ثم الدخول في مفاوضات سياسية.

في المقابل، طرحت السعودية رسميا، في مارس 2021م مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن والسلام، تتلخص في رفع مشروط للحظر الجوي عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، ووقف اطلاق النار، والذهاب إلى مفاوضات سياسية برعاية الامم المتحدة.

وقد رحبت الشرعية اليمنية والحكومة بالمبادرة السعودية. لكن جماعة الحوثي اعتبرتها “لا تتضمن جديدا” وأعلنت رفضها “مقايضة رفع الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء بأي ملف سياسي او عسكري”. مشددة على ان “فتح المطار والميناء حق انساني لليمنيين”.