“الأرصاد” يُنبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والباحة والشرقية وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الهدا والشفا والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.المركز الوطني للأرصاد الأرصاد الطقس ضباب