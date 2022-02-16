يتطلع أهالي محافظة القنفذة خلال زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل لمحافظات مكة الجنوبية اليوم الأربعاء، لبشرى عن مصير مطارهم وتعيد لهم أمل إقامة مشروعه الذي وضع حجر أساسه بيده الكريمة في 5 ديسمبر 2018 حيث إنهم لازالوا يجهلون مصير مشروع المطار الذي اختفت أخباره ولم يتم البدء في تنفيذة رغم توقيع عقد المشروع بحضور نائب أمير المنطقة بندر بن سلطان.
ويخدم مطار محافظة القنفذة المنتظر سبع محافظات تقريباً، و50 مركزاً إداريّاً، تتبع ثلاث مناطق ساحلية وجبلية هي: منطقة مكة المكرمة، منطقة الباحة ومنطقة عسير.
وتشمل تلك المحافظات: محافظة القنفذة التي يتبع لها 10 مراكز، ومحافظة العرضيات ومراكزها الستة، ومحافظة الليث التي يتبع لها ثمانية مراكز، ومحافظة أضم بأربعة مراكز، وقلوة التابعة للباحة، وبها خمسة مراكز، والجزء الأكبر من مراكز محافظة المخواة التسعة، وكذلك محافظة غامد الزناد التابعة للباحة، وبها خمسة مراكز، وأيضاً مركزا ثربان وجمعة ربيعة التابعة لمنطقة عسير.
وكل تلك المحافظات ومراكزها من المتوقع أن تستفيد من مطار القنفذة؛ لقربه منها؛ إذ لا تتجاوز المسافة بين موقع المطار وأبعد مركز من تلك المحافظات 170 كيلومتراً تقريباً.
وناشد أهالي وأعيان محافظة القنفذة من خلال صحيفة “الخليج 365” أميرهم المحبوب خالد الفيصل ببث البشرى لهم عن مصير مطارهم الذي سيكون لإنشائه الدور المهم في تنمية الإنسان والمكان خدمياً واقتصادياً.القنفذة أمير مكة المكرمة خالد الفيصل المطار
أهالي القنفذة يستقبلون زيارة “الفيصل” ببشرى المطار
حسن العيسي الخليج 365 2022-02-16
يتطلع أهالي محافظة القنفذة خلال زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل لمحافظات مكة الجنوبية اليوم الأربعاء، لبشرى عن مصير مطارهم وتعيد لهم أمل إقامة مشروعه الذي وضع حجر أساسه بيده الكريمة في 5 ديسمبر 2018 حيث إنهم لازالوا يجهلون مصير مشروع المطار الذي اختفت أخباره ولم يتم البدء في تنفيذة رغم توقيع عقد المشروع بحضور نائب أمير المنطقة بندر بن سلطان.
ويخدم مطار محافظة القنفذة المنتظر سبع محافظات تقريباً، و50 مركزاً إداريّاً، تتبع ثلاث مناطق ساحلية وجبلية هي: منطقة مكة المكرمة، منطقة الباحة ومنطقة عسير.
وتشمل تلك المحافظات: محافظة القنفذة التي يتبع لها 10 مراكز، ومحافظة العرضيات ومراكزها الستة، ومحافظة الليث التي يتبع لها ثمانية مراكز، ومحافظة أضم بأربعة مراكز، وقلوة التابعة للباحة، وبها خمسة مراكز، والجزء الأكبر من مراكز محافظة المخواة التسعة، وكذلك محافظة غامد الزناد التابعة للباحة، وبها خمسة مراكز، وأيضاً مركزا ثربان وجمعة ربيعة التابعة لمنطقة عسير.
وكل تلك المحافظات ومراكزها من المتوقع أن تستفيد من مطار القنفذة؛ لقربه منها؛ إذ لا تتجاوز المسافة بين موقع المطار وأبعد مركز من تلك المحافظات 170 كيلومتراً تقريباً.
وناشد أهالي وأعيان محافظة القنفذة من خلال صحيفة “الخليج 365” أميرهم المحبوب خالد الفيصل ببث البشرى لهم عن مصير مطارهم الذي سيكون لإنشائه الدور المهم في تنمية الإنسان والمكان خدمياً واقتصادياً.
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443
12:42 AM
المطار المنتظر يخدم 7 محافظات تقريباً و50 مركزاً إداريّاً
يتطلع أهالي محافظة القنفذة خلال زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل لمحافظات مكة الجنوبية اليوم الأربعاء، لبشرى عن مصير مطارهم وتعيد لهم أمل إقامة مشروعه الذي وضع حجر أساسه بيده الكريمة في 5 ديسمبر 2018 حيث إنهم لازالوا يجهلون مصير مشروع المطار الذي اختفت أخباره ولم يتم البدء في تنفيذة رغم توقيع عقد المشروع بحضور نائب أمير المنطقة بندر بن سلطان.
ويخدم مطار محافظة القنفذة المنتظر سبع محافظات تقريباً، و50 مركزاً إداريّاً، تتبع ثلاث مناطق ساحلية وجبلية هي: منطقة مكة المكرمة، منطقة الباحة ومنطقة عسير.
وتشمل تلك المحافظات: محافظة القنفذة التي يتبع لها 10 مراكز، ومحافظة العرضيات ومراكزها الستة، ومحافظة الليث التي يتبع لها ثمانية مراكز، ومحافظة أضم بأربعة مراكز، وقلوة التابعة للباحة، وبها خمسة مراكز، والجزء الأكبر من مراكز محافظة المخواة التسعة، وكذلك محافظة غامد الزناد التابعة للباحة، وبها خمسة مراكز، وأيضاً مركزا ثربان وجمعة ربيعة التابعة لمنطقة عسير.
وكل تلك المحافظات ومراكزها من المتوقع أن تستفيد من مطار القنفذة؛ لقربه منها؛ إذ لا تتجاوز المسافة بين موقع المطار وأبعد مركز من تلك المحافظات 170 كيلومتراً تقريباً.
وناشد أهالي وأعيان محافظة القنفذة من خلال صحيفة “الخليج 365” أميرهم المحبوب خالد الفيصل ببث البشرى لهم عن مصير مطارهم الذي سيكون لإنشائه الدور المهم في تنمية الإنسان والمكان خدمياً واقتصادياً.
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