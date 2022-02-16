محمد بن مسعود - الدمام - حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 75790 قرص إمفيتامين مخدر بالشرقية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2022-02-16 كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، الثلاثاء أن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية بالمنطقة الشرقية من إحباط محاولة تهريب (75790) قرص إمفيتامين مخدر، وضبط كمية من المخدر تعرضت للمياه تزن عشرة كيلوجرامات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. 16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443 12:23 AM اخر تعديل 16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443 05:09 AM جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، الثلاثاء أن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية بالمنطقة الشرقية من إحباط محاولة تهريب (75790) قرص إمفيتامين مخدر، وضبط كمية من المخدر تعرضت للمياه تزن عشرة كيلوجرامات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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