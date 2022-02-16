جدد عددٌ من أهالي القيم الأعلى بمحافظة الطائف شكواهم من محاصرة مياه الصرف الصحي أحد المساجد، وذلك بعد جريانه من الشوارع القريبة من المسجد منذ عدة أيام، حيث تحولت المنطقة التي يقع بها المسجد إلى بحيرة مجارٍ تنذر بكارثة بيئية.
حيث وثق المواطن صلاح الغامدي مساء اليوم الثلاثاء، جريان مياه الصرف وهي تحيط بالمسجد، تسببت بتأذي الكثير من المصلين ومرتادي الطريق المجاور منها بسبب انتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى تضرر الأسفلت وتهالكه من جراء هذه المياه، ومرور عديد المركبات فوقها، داعيًا الجهات المعنية للتحرك سريعًا ومعرفة مصدرها، وفتح تحقيق للمتسبب بهذا الوضع الذي تسبب في أذى للمصلين وقاطني المنازل المجاورة ومعالجة الوضع، وإنهاء المعاناة.
https://youtube.com/shorts/JecsAsiZ3Ug?feature=share
مياه صرف صحي تحاصر مسجدًا بـ”قيم الطائف” والروائح الكريهة تُزكم الأنوف
سعود الدعجاني الخليج 365 2022-02-16
جدد عددٌ من أهالي القيم الأعلى بمحافظة الطائف شكواهم من محاصرة مياه الصرف الصحي أحد المساجد، وذلك بعد جريانه من الشوارع القريبة من المسجد منذ عدة أيام، حيث تحولت المنطقة التي يقع بها المسجد إلى بحيرة مجارٍ تنذر بكارثة بيئية.
حيث وثق المواطن صلاح الغامدي مساء اليوم الثلاثاء، جريان مياه الصرف وهي تحيط بالمسجد، تسببت بتأذي الكثير من المصلين ومرتادي الطريق المجاور منها بسبب انتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى تضرر الأسفلت وتهالكه من جراء هذه المياه، ومرور عديد المركبات فوقها، داعيًا الجهات المعنية للتحرك سريعًا ومعرفة مصدرها، وفتح تحقيق للمتسبب بهذا الوضع الذي تسبب في أذى للمصلين وقاطني المنازل المجاورة ومعالجة الوضع، وإنهاء المعاناة.
https://youtube.com/shorts/JecsAsiZ3Ug?feature=share
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443
12:13 AM
المنطقة التي يقع بها المسجد تحولت إلى بحيرة مجارٍ تنذر بكارثة بيئية رهيبة
جدد عددٌ من أهالي القيم الأعلى بمحافظة الطائف شكواهم من محاصرة مياه الصرف الصحي أحد المساجد، وذلك بعد جريانه من الشوارع القريبة من المسجد منذ عدة أيام، حيث تحولت المنطقة التي يقع بها المسجد إلى بحيرة مجارٍ تنذر بكارثة بيئية.
حيث وثق المواطن صلاح الغامدي مساء اليوم الثلاثاء، جريان مياه الصرف وهي تحيط بالمسجد، تسببت بتأذي الكثير من المصلين ومرتادي الطريق المجاور منها بسبب انتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى تضرر الأسفلت وتهالكه من جراء هذه المياه، ومرور عديد المركبات فوقها، داعيًا الجهات المعنية للتحرك سريعًا ومعرفة مصدرها، وفتح تحقيق للمتسبب بهذا الوضع الذي تسبب في أذى للمصلين وقاطني المنازل المجاورة ومعالجة الوضع، وإنهاء المعاناة.
https://youtube.com/shorts/JecsAsiZ3Ug?feature=share
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