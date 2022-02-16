محمد بن مسعود - الدمام - لأول مرة .. الخارجية التركية تصدر اعلانا هاما وغير مسبوق بشأن اليمن والحرب (بيان)

اصدرت وزارة الخارجية التركية لأول مرة، اعلانا غير مسبوق، بشأن اليمن والحرب المتواصلة فيه للسنة السابعة على التواصل، وتداعياتها على مختلف المستويات، وفي مقدمها الوضع الامني، داعية جميع رعاياها إلى تجنب السفر إلى اليمن.

جاء ذلك في بيان عن وزارة الخارجية التركية، نقلته الاثنين، وكالة الانضول للانباء، دعت فيه الخارجية التركية جميع مواطنيها إلى تجنب السفر إلى اليمن إلا في حالات الضرورة، حفاظا على سلامتهم.

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وقال البيان: “نظرا للظروف الأمنية غير المواتية في اليمن حاليا، نوصي مواطنينا بتجنب السفر إلى هذا البلد إلا في حالات الضرورة”. مؤكدا: “ضرورة متابعة المواطنين الأتراك للتحذيرات والإعلانات التي قد تصدر عن الوزارة أو السفارة التركية بصنعاء”.

ودعت وزارة الخارجية التركية في بيانها، الاول من نوعه منذ بدء الحرب في مارس 2015م جميع المواطنين الأتراك إلى “توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لسلامتهم الشخصية”. حسب ما جاء بالبيان.