عاجل | صمت حول تمديد إحكام والمستفيدون ينتظرون كلمة الحسم

على الرغم من مطالبات مجلس الشورى خلال جلستين في الأسبوعين الأخيرين بشأن تمديد فترة التقديم لتملك العقارات على منصة إحكام لعام آخر، إلا أن هيئة عقارات الدولة لا تزال تلتزم الصمت حيال ذلك، فيما يترقب المواطنون حتى الآن حسم هذا الملف.
مطالبات المستفيدين
- تجديد فترة التقديم على تملك العقار لمدة سنة قابلة للتمديد.
- إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة.
- ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية.
- معرفة مصير الطلبات التي تمت منذ بداية التقديم.
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