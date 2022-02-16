عاجل | 149 مليونا رشاوى لعاملين في وزارات وجهات

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 16 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، فيما بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة نظير رشاوى مالية وعينية ومخالفات 149.511.000 ريال، بينما تصدرت مخالفات موظفي البلدية بـ 6 قضايا، وتوزعت باقي القضايا على 6 وزارات وجهات وكيانات.

وحدد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أبرز القضايا المضبوطة على النحو الآتي:

القضية الأولى

بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصاريف سفر وإقامة من مواطن ومقيم «تم إيقافهما» مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل لـ (7.000.000) ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات الكيان التجاري بواسطة المواطن والمقيم لدى البنوك العاملة بالمملكة بلغ (136.000.000) ريال، تم تحويلها لخارج المملكة خلال فترة (5) أشهر.

القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بمكتب استشارات هندسية بإحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (400.000) ريال من أصل مبلغ (2.800.000) ريال مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة بناء لمجمع ورش صناعي بطريقة غير نظامية، بواسطة أحد موظفي البلدية بذات المنطقة، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ (1.000.000) ريال، وثبت من خلال التحقيقات تورط مقيم آخر بالقضية تم إيقافه.

القضية الثانية

القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندسا بإحدى شركات الاتصالات ومقيمين اثنين «وسطاء» لحظة استلامهم مبلغ (225.000) ريال من أصل مبلغ (450.000) ريال متفق عليه، مقابل تمديد عقد تنفيذ شبكات للشركة مع أحد الكيانات التجارية، بعد قيام المهندس بإرسال بريد إلكتروني يتضمن إلغاء العقد بهدف الضغط على مالك الكيان التجاري لدفع المبلغ.

القضية الثالثة

القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (162.000) ريال مقابل تخفيض غرامة تم تحريرها من بلدية إحدى المحافظات على أحد المستودعات، وقد ثبت من خلال التحقيقات أن المستفيد من المبلغ مدير الشؤون الفنية بذات البلدية، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه المبلغ من المقيم المذكور، وتبيّن أثناء التحقيق بأن الموظف سبق له الحصول على مبلغ (1.000.000) ريال على دفعات مقابل إنجازه معاملات بطريقة غير نظامية تم استخدامها في شراء عقارات.

القضية الرابعة

القبض بالجرم المشهود على موظف ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (150.000) ريال من أصل مبلغ (250.000) ريال مقابل إجازة قرار لجنة تصحيح وضع مبنى مخالف.

القضية الخامسة

القبض بالجرم المشهود على موظف بالمرتبة الثامنة بإدارة الأمن والسلامة بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (50.000) ريال مقابل تسهيل إجراءات استلام أعمال تنفيذ مشروع متطلبات الأمن والسلامة الذي ينفذه أحد الكيانات التجارية لصالح الشؤون الصحية، كما تم القبض على مقيم (وسيط) لقيامه بالتفاوض مع الكيان التجاري لدفع المبلغ.

القضية السادسة

القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بوظيفة محلل عمليات طبية بإحدى الجمعيات الخيرية لحظة استلامه مبلغ (15.000) ريال مقابل إصدار موافقة من الجمعية تتضمن تكفلها بعلاج أحد المقيمين.

القضية السابعة

القبض بالجرم المشهود على مدير قسم البلاغات والمخالفات ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (5.000) ريال مقابل إزالة إشعار المراجعة الذي قام بوضعه على أحد المباني والسماح لصاحب المبنى باستكمال ترميمه دون الحصول على رخصة من البلدية.

القضية الثامنة

القبض بالجرم المشهود على مراقب ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (1.000) ريال مقابل عدم تحرير مخالفة عدم وجود رخصة لورشة.

القضية التاسعة

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي إدارة المرور بإحدى المحافظات و(4) مقيمين يعملون سائقي نقل (شاحنات لنقل السيارات المصدومة أو المتعطلة)، لحصولهما على مبلغ (3.000) ريال شهرياً مقابل تسليم أجهزة لاسلكية بعهدتهما للمقيمين بهدف تحديد مواقع الحوادث المرورية فور وقوعها والتوجه لها لتحميل المركبات المتضررة.

القضية العاشرة

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابطي صف يعملان بإدارة مرور إحدى المحافظات، لاستيلائهما على الأموال التي يتم تحصيلها من مرتكبي الحوادث المرورية كتعويض لأصحاب المركبات المتضررة وعدم تسليم تلك الأموال للمستفيدين.

القضية الحادية عشرة

إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات، لقيامه بمزاولة نشاط نهل الرمال من المناطق التي يشرف عليها وبيعها لصالحه بطريقة غير نظامية.

القضية الثانية عشرة

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف 3 ضباط صف بإدارة مرور إحدى المناطق، ومقيم، لقيامهم ببيع دراجات نارية محجوزة بحجز المرور على المقيم بعد تعطيل كاميرات المراقبة.

القضية الثالثة عشرة

بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف موظف يعمل بمستشفى تابع للوزارة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار إجازات مرضية للمراجعين.

القضية الرابعة عشرة

بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف موظف يعمل بمستشفى تابع للوزارة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار إجازات مرضية للمراجعين.

القضية الخامسة عشرة

إيقاف مراقب يعمل بمدرسة بنين في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من مقيمين مقابل تسجيل أبنائهم بالمدرسة.

القضية السادسة عشرة

إيقاف موظف بوزارة الصحة ومواطنين اثنين (وسطاء) لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل الحالة الصحية لعدد من المواطنين لمحصن دون الحصول على اللقاح.