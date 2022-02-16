الفيصل يواصل جولاته التفقدية لمحافظات مكة

يواصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، حيث يزور محافظة الليث والقنفذة وأضم والعرضيات، ويلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يستعرض ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية، ويرافق سموه خلالها مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

ويرأس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماعات، يتخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، كما سيناقش سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.