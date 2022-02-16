10 آلاف متر مربع تعديات بالعاصمة المقدسة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة حملة موسعة، لإزالة عدد من الإحداثيات غير النظامية والمقامة على أراضٍ حكومية، من قبل بعض المخالفين الذين لا يحملون صكوكًا شرعية، وبطرق عشوائية في بعض المواقع بمكة المكرمة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالعاصمة المقدسة.

جزاءات بلدية

وأزالت الأمانة تعديات على أراضٍ حكومية بلغت مساحتها 10 آلاف متر مربع، بمنطقة النوارية الشرقية بمكة المكرمة، تمثلت في إقامة مزارع عشوائية وغرف من الحجر مخالفة، جرى رصدها خلال الجولات الرقابية التي نفذها مراقبو بلدية العمرة الفرعية، على عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المعتدين، وفقًا لما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات المعتمدة.

المشهد الحضري

وكثفت الأمانة جولاتها الميدانية لإزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري ومعالجة الظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الضبط الإداري، أسفر عنها إزالة عشش وصنادق عشوائية مخالفة، ومشوهة للمنظر العام، في نطاق بلدية العزيزية، تستخدمها العمالة المخالفة للسكن، جرت إزالتها وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما أزالت بلدية الشوقية الفرعية 41 مظلة مخالفة، متعدِّية تعديًا جزئيًا على الطرق العامة، للحد من ظاهرة المظلات العشوائية على الطرقات والأرصفة والأراضي الفضاء، مشيرةً إلى أن الإزالة تمت بعد انتهاء مهلة إشعار ملاكها، بوضع المُلصقات التحذيرية وتوجيه الإنذارات لهم، بضرورة مراجعة قسم خدمات المرافق بالبلدية، لاتخاذ الإجراءات النظامية.