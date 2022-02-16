أمير الشرقية يطلع على تقرير الإسكان السنوي

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، مدير عام شئون الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي، والذي قدم التقرير السنوي لشئون الإسكان بالمنطقة الشرقية للعام 2021.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من القيادة لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، مؤكدًا أهمية تلبية الطلب المتزايد على المنتجات التي تقدمها الوزارة، وأهمية متابعة تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة في المنطقة لتسليمها في وقتها المحدد، بالإضافة للتنسيق مع الجهات الخدمية لتوفير الخدمات الضرورية لهذه الأحياء.

وقال: «السكن هو الأهم في حياة الإنسان لذلك شئون الإسكان تحضى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة من خلال حزمة البرامج التي تطلقها الجهات المعنية بالإسكان، وهذا من فضل الله وكرمه».

وأوضح المويهي أن شئون الإسكان في المنطقة الشرقية حققت خلال العام 2021 إنجازات كبيرة لخدمة المستفيدين من خدماتها، حيث بلغت وحدات الشراء من السوق 15.338، وبلغت مشاريع البناء الذاتي 8.387، كما بلغ منتج أرض وقرض 1.478 وبلغت نسبة شراء المواطنين للوحدات في مشاريع البيع على الخارطة 3.990، حيث بلغ اجمالي الوحدات التي حصل عليها المواطنين من المنتجات المختلفة 29.093.