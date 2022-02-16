بلجيكا تقر رسمياً تقليص العمل إلى 4 أيام في الأسبوع لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أقرت بلجيكا اليوم (الثلاثاء) منح الموظفين والعمال 4 أيام إجازة في الأسبوع ضمن سلسلة إصلاحات سوق العمل.

ومنحت الإصلاحات الموظفين الحق في إيقاف تشغيل أجهزة العمل وتجاهل الرسائل من الرؤساء بعد انتهاء وقت الدوام دون خوف من الانتقام.

ووفق النظام سيكون الموظفون قادرين على طلب العمل 4 أيام في الأسبوع لمدة 6 أشهر بمعدل 38 ساعة في الأسبوع، بعد ذلك يمكنهم اختيار المواصلة أو العودة إلى 5 أيام في الأسبوع.

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وشدد رئيس الوزراء البلجيكي، ألكساندر دي كرو، على أن القانون الجديد يعمل على التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين في كل من القطاعين العام والخاص.