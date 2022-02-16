كلبان مدربان يقـتلان مواطنًا سعوديًا بأمريكا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تعرض أحد المواطنين السعوديين المقيمين في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، لهجوم شرس من كلبين من فصيلة الراعي الألماني.

وفي التفاصيل قال شقيق المتوفى سعود بن عياش العنزي، إن أخاه وفي أثناء خروجه للنزهة، تفاجأ بهجوم كلبين، وهما على درجة عالية من الشراسة، ليتعرض لنزيف شديد أدى إلى وفاته.

وبين أن الكلبين يعيشان في منزل جارته الأمريكية، مؤكدا تسببهما بنزيف حاد لأخيه وتمزق بالفخذ بحسب الشهود، مضيفًا أن أحد جيرانه قام بتخليصه ونقله إلى أحد المستشفيات، ليتوفى عند وصوله متأثرا بالإصابات.

وطالب العنزي السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل والاطلاع على التحقيق وتعيين محامٍ، حتى لا يضيع حق أخيه.