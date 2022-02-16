محمد بن مسعود - الدمام - برلماني في صنعاء يكشف عن حدث خطير وقع داخل مجلس النواب (تفاصيل)

قال البرلماني احمد سيف حاسد رئيس مجلس نواب صنعاء يحيى الراعي يهددني في جلسة اليوم بالسجن من سنتين إلى اربع سنوات واضاف والله لو تسجنوني 30سنة سأنتصر عليكم كنت داخل السجن أو خارجه او حتى في قبري تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً واختتم سأظل ذلك المنتصر.والاهم ان التاريخ سيوأدنكم واخلد فيه الى آخر الزمان.الخلود يحتاج إلى تضحية ارى أنني جديرا بها حيا وميتا

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