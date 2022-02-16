مجلس الوزراء يوافق على ترخيص بنك D360 كبنك رقمي محلي

محمد بن مسعود - الدمام - رفع الأستاذ طه بن عبدالله القويز، رئيس مجلس إدارة دراية المالية نيابة عن مجلس الإدارة بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على الترخيص لبنك دال 360 D360 Bank وبرأس مال قدره 1.65 مليار ريال، وذلك عبر تحالف استثماري ومشاركة صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر استراتيجي وبقيادة شركة دراية المالية لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

كما تقدم طه القويز بالشكر الجزيل لوزارة المالية والبنك المركزي السعودي «ساما» لدورهما في تمكين وتطوير القطاع البنكي في المملكة.

وأشار طه القويز إلى أن أهم ما يميز بنك D360 الرقمي هو العمل على تكامل وتطور الخدمات البنكية المقدمة لجميع فئات المجتمع لتعزيز الشمول المالي من خلال خطة لتقديم مجموعة من المنتجات البنكية المبتكرة بأفضل المعايير الرقمية في العالم، وذلك استمراراً للنهج الذي تبنته دراية المالية منذ بدء مسيرتها في عام 2008م. كما أشار طه القويز إلى أن إنشاء هذا البنك يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.