المبعوث الأممي: أعمل على وضع إطار لتسوية شاملة للأزمة اليمنية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المبعوث الأممي لليمن، هانز جروندبرج، أن التصعيد العسكري المستمر في اليمن مثير للقلق، مشيرًا إلى وضع إطار لتسوية شاملة لحل الأزمة اليمنية.

وقال جروندبرج في تصريحات خلال جلسة الأمن: «التصعيد العسكري المستمر في اليمن مثير للقلق، والتصعيد الأخير يعكس البعد الإقليمي للصراع في اليمن».

وأضاف: «أندد بهجمات الحوثي على الإمارات، وهناك حرب اقتصادية تؤثر على الشعب اليمني ككل».

وتابع جروندبرج: «حرب على وسائل الإعلام وحدة تصريحات تؤثر على حرية الصحفيين، وأعمل على وضع إطار لوضع خطة لتسوية شاملة، كما سأبدأ سلسلة من المشاورات مع الأطراف اليمنية كافة الأسبوع المقبل».

وواصل: «تأخرت العملية السياسية وفقد الشعب أي أمل بالتسوية، و لا تزال مواقف الأطراف المتحاربة متباعدة، وسأواصل العمل على مساري التهدئة والعملية السياسية».

وأتم: «لإنهاء الحرب لا بد من تنازلات صعبة، ولا حل عسكريًا للنزاع، والحوار والتنازلات توقف معاناة اليمنيين».