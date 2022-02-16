محمد بن مسعود - الدمام - تحذير خطير .. الكشف عن 5 علامات تدل على إصابتك بسرطان الرئة .. إذا شعرت بها توجه للطبيب فوراً
كشف الطبيب أمير خان عن العلامات الرئيسة لسرطان الرئة. بحسب صحيفة “الصن” البريطانية.
وقال خان: “إذا كنت تعاني من سعال غير مبرر لمدة 3 أسابيع أو أكثر، فلا تعتقد أن الأمر يتعلق بكورونا، بل اذهب واستشر طبيبا، وقد تحتاج إلى مزيد من التحقيق، خاصة إذا كنت مدخنا”.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وتابع: “المدخنون معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بسرطان الرئة، رغم أن الأمر لا يقتصر فقط على المدخنين”.
وأوضح خان: “تشمل الأعراض التي يجب أن يبحث عنها الناس خروج الدم مع السعال، إلى جانب حدوث تغيرات في الصوت، فإذا أصبح صوتك جشا، قد يكون ذلك علامة على سرطان الرئة، خاصة إذا استمر الأمر لأكثر من 3 أسابيع”.
من بين العلامات الأخرى أيضا، أشار أمير خان إلى الشعور بضيق في التنفس لمدة 3 أسابيع أو أكثر، والتعب غير المبرر وفقدان الوزن وتغير شكل الأظافر.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير خطير .. الكشف عن 5 علامات تدل على إصابتك بسرطان الرئة .. إذا شعرت بها توجه للطبيب فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.