محمد بن مسعود - الدمام - تحذير خطير .. الكشف عن 5 علامات تدل على إصابتك بسرطان الرئة .. إذا شعرت بها توجه للطبيب فوراً

كشف الطبيب أمير خان عن العلامات الرئيسة لسرطان الرئة. بحسب صحيفة “الصن” البريطانية.

وقال خان: “إذا كنت تعاني من سعال غير مبرر لمدة 3 أسابيع أو أكثر، فلا تعتقد أن الأمر يتعلق بكورونا، بل اذهب واستشر طبيبا، وقد تحتاج إلى مزيد من التحقيق، خاصة إذا كنت مدخنا”.

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وتابع: “المدخنون معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بسرطان الرئة، رغم أن الأمر لا يقتصر فقط على المدخنين”.

وأوضح خان: “تشمل الأعراض التي يجب أن يبحث عنها الناس خروج الدم مع السعال، إلى جانب حدوث تغيرات في الصوت، فإذا أصبح صوتك جشا، قد يكون ذلك علامة على سرطان الرئة، خاصة إذا استمر الأمر لأكثر من 3 أسابيع”.

من بين العلامات الأخرى أيضا، أشار أمير خان إلى الشعور بضيق في التنفس لمدة 3 أسابيع أو أكثر، والتعب غير المبرر وفقدان الوزن وتغير شكل الأظافر.