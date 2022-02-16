شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية يلقي محاضرة بكلية القيادة والأركان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية ، أمس، محاضرة بعنوان «إستراتيجية القوات الجوية»، وذلك في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.

وكان في استقباله قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي. وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج الضيوف المحاضرين الذي تعده كلية القيادة والأركان. يذكر أن الكلية أسهمت في تعزيز الفكر الإستراتيجي والمحتوى المعرفي وتحقيق التكامل مع أهداف البرامج الأكاديمية.