اخبار السعوديه

قائد القوات الجوية يلقي محاضرة بكلية القيادة والأركان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية يلقي محاضرة بكلية القيادة والأركان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية ، أمس، محاضرة بعنوان «إستراتيجية القوات الجوية»، وذلك في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.

وكان في استقباله قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي. وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج الضيوف المحاضرين الذي تعده كلية القيادة والأركان. يذكر أن الكلية أسهمت في تعزيز الفكر الإستراتيجي والمحتوى المعرفي وتحقيق التكامل مع أهداف البرامج الأكاديمية.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا