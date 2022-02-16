شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض آفاق التعاون مع البارغواي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جمهورية البارغواي ماريتو أبدو، في مقر الحكومة بالعاصمة أسونسيون، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية البارغواي.

ونقل الجبير، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، له، وحكومة وشعب جمهورية البارغواي، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البارغواي حسين عسيري.