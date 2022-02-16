شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يرافقهم رئيس وحدة العلماء ببرنامج «تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون.. تحديد المشكلات وأفضل الحلول» د. باولا بيبسورث، موقع الحادثة؛ الذي تعرض فيه أحد المواطنين لاعتداء من قبل قرود البابون في فناء منزله بمنطقة الباحة.

واستمع الفريق لتفاصيل الحادثة من المُعتدى عليه، واجتمع مع بعض المسؤولين والمواطنين، وزار عدداً من المواقع للوقوف أكثر على طبيعة القرود في تلك المنطقة، والحوادث التي تسببت فيها.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أطلق حزمة من الإجراءات التنفيذية الموازية؛ التي تُعنى بتفعيل بعض الحلول الدولية السريعة أثناء إجراء دراسة «تقييم أضرار وتزايد أعداد قرود البابون»؛ أهمها تفعيل وحدة تسجيلات البلاغات في المناطق الرئيسة، والتعاون مع إمارات المناطق لمنع إطعام هذه القرود، ومع أمانات المناطق لتعديل تصميم الحاويات إلى جانب تفعيل اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، إلى جانب تخصيص رابط للبلاغات، بهدف تحديد الأماكن الأكثر تضرراً التي تحتاج إلى تدخل عاجل، وذلك لبدء تنفيذ توصيات الدراسة عليها.