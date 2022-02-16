شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق سكن عمالة يستخدم لتحضير الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية محافظة رأس تنورة، سكن عمالة تحضر وتخزن فيه مواد غذائية بطريقة عشوائية تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالف للأنظمة، لأحد المطاعم، مع مصادرة وإتلاف كافة محتوياته.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. محمد الجاسم، أن المراقبين الصحيين بالبلدية توجهوا إلى الموقع وصادروا الكميات الموجودة لإتلافها، والتي بلغت 80 كيلو جراما من اللحوم، ومواد غذائية وأدوات وجميعها غير صالحة للاستخدام.

وأكد أن البلدية حريصة على صحة وسلامة الغذاء وضمان وصوله بالطرق السليمة لكافة أفراد المجتمع، وتوفير أهم الخدمات الصحية لهم، وأن البلدية، تقوم بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الصحية ومختلف منافذ البيع، مؤكدا أن العمل على ذلك مستمر للمحافظة على الصحة العامة ورفع المستوى الصحي.

ودعا م. الجاسم، جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات «940».