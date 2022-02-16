شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لنقل أسواق النفع العام إلى «البيئة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت لجنة تابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن، جولة على أسواق النفع العام وأسواق المواشي في كل من حفر الباطن والذيبية والقيصومة، تمهيدا لنقل مسؤوليتها من البلديات إلى الوزارة.

وعقد مكتب البيئة والمياه والزراعة اجتماعا حضره مدير إدارة أسواق الماشية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الطبيب البيطري علي الحاجي وعدد من موظفي ومراقبي الأسواق والمسالخ وذلك لوضع خطة سريعة لنقل التخصصات.

وأكد مدير فرع الوزارة بالمنطقة م. عامرالمطيري، ضرورة العمل بشكل عاجل على نقل التخصصات، ويأتي ذلك تنفيذا للأمر السامي والذي من شأنه تحقيق الأهداف المرسومة لاستدامة الأمن الغذائي من خلال تطوير أسواق النفع وربط المنتجين بالأسواق وإيجاد قنوات تسويقية جديدة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص وظيفية جديدة، وحصول المستهلكين على منتجات صحية طازجة بشكل مستدام.