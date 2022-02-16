شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «صور وأرسل» لتحسين المشهد الحضري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت بلدية محافظة الجبيل أمس الأول، المرحلة الأولى من حملة النظافة لجميع أحياء المحافظة، ضمن حملة «صور وأرسل» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرا، لرفع مستوى أداء وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن مواقع التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها.

وأطلق الحملة رئيس بلدية محافظة الجبيل م. فارس آل عريج، التي تأتي ضمن حملة «صور وأرسل»، لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة في محافظة الجبيل، والتي تعد من أهداف رؤية المملكة 2030، مستهدفة جميع الأحياء والأراضي الفضاء من مخلفات البناء مجهولة المصدر، إضافة إلى عمل خطة لتنفيذ الحملة بتجزئة المحافظة إلى محورين رئيسين: «محور شرقي – ومحور غربي»، وتجزئة كل محور إلى أربع مناطق، على أن يتم توزيع القوى العاملة والمعدات على جميع المناطق في وقت واحد.

وذكر أن الحملة مستمرة لتنفيذ المشاريع الخدمية داخل المحافظة، وما يتبعها من مرافق داخلية وخارجية، مبينا أن مشاريع الصيانة ستعالج جميع الملاحظات التي ترصد من خلال التقارير الميدانية، والتي لا بد من صيانتها بين الحين والآخر، بالإضافة إلى تنفيذ دهان للخطوط الأرضية ومعالجة الأرصفة المتهالكة ومعالجة تشققات الشوارع ودهان بردورات الأرصفة.