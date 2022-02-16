شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليون زهرة تزين ساحات الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية محافظة الخبر أكثر من 1.6 مليون زهرة في مختلف الساحات والميادين والطرق والكورنيش والواجهة البحرية، ضمن جهودها في تحسين المشهد البصري، وتعزيز جمال الخبر بمختلف أنواع الزهور.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر م. مشعل الحربي، إلى الانتهاء من زراعة الزهور المختلفة في الواجهة البحرية وكورنيش الخبر والحدائق والمتنزهات، مؤكدا سعي البلدية لتغطية أكثر الطرقات والحدائق العامة والميادين في الخبر بأعداد كبيرة من الزهور متنوعة الأشكال والأصناف، التي تضفي بعدا جماليا على مظهر المدينة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة، لافتا إلى أن هذه الزراعات التجميلية تسهم في إسعاد السكان وتعطي صورة مشرفة عن رقي مدينة الخبر ومرافقنا العامة، وتحرص البلدية بشكل دوري على تعزيز السمات الجمالية الزراعية المنتشرة في الشوارع والدوارات، وأمام المرافق العامة والخاصة.

وأضاف: إن جهود بلدية الخبر في مجال تجميل المدينة مستمرة وفق برنامج زمني يتم فيه استبدال الزهور حسب مواسم النمو، وكل نوع يحتاج قدرا معينا من درجات الحرارة، مع مراعاة تجانس أطوال الزهور مع تضاد الألوان، والتفاعل مع العناصر الأخرى، كالمسطحات المائية والأشجار والشجيرات.