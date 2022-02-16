شكرا لقرائتكم خبر عن عروض وأوبريت ومسيرات ضمن احتفاء «التعليم» بـ«يوم التأسيس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة تعليم المنطقة الشرقية تحضيراتها للاحتفاء بيوم التأسيس «يوم بدينا» الموافق 22 فبراير الجاري، وعقدت اجتماعًا للجنة الإشرافية واللجان التنفيذية لبرامج الاحتفاء بما يليق مع أهمية اليوم التاريخي في وجدان كل مواطن ومواطنة.

وقال مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية د. عبدالرحمن الزهراني: إن برنامج الاحتفاء سيجسد هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تضعنا أمام رسوخ ومتانة الدولة السعودية منذ نشأتها قبل 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود على كتاب الله وسنة نبيه الكريم، فهي الأرض التي اجتباها الله بمقدسات الأمة الإسلامية ومكانتها التاريخية ومكانها الجغرافي وإنسانها العظيم، حيث هيّأ الله بفضله قادة لهذه البلاد لحماية المقدسات وتأمين هذه الأرض المباركة وتطويرها إنسانًا وأرضًا كقصة ملحمة، عشناه أبًا عن جد مع قيادتنا في تلاحم وتماسك حتى بتنا نعيش في ظل حكومة رشيدة نشعر بالفخر والاعتزاز والانتماء تجاهها ومحط إعجاب للعالم.

بدوره، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية تستهدف تقديم احتفاء يتضمن برامج تستهدف المجتمع المحلي والطلاب والطالبات وأولياء الأمور وكافة الشركاء لتقديم لوحة تعبير وطنية شاملة.

وأضاف إن هوية يوم التأسيس تشكل مرتكزات برامج الاحتفاء تحت شعار «يوم بدينا» لتعظيم الاعتزاز بالوطن السعودي لما لها من إرث عميق وجذور راسخة منذ 300 عام، مشيرًا إلى أن المدارس ستطلق برامج خاصة ومسابقات تعنى بيوم التأسيس لتوعية الطلاب والطالبات بهويتهم السعودية وتاريخهم المجيد واستحضار قصة كفاح وبناء هذا الوطن برجاله المخلصين وترسيخ هذه المفاهيم في وجدان الجميع.