شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاع وفد «تعليم جازان» على آليات مركز التميز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع وفد تعليم جازان على إنجازات إدارة تعليم الشرقية، خلال زيارته المنطقة، أمس، ضمن برنامج الزيارات التبادلية بين إدارات التعليم، والتي تستمر لمدة 3 أيام، واستعرض تعليم الشرقية منجزات مركز التميز وخطط التميز المؤسسي «الرؤية المستقبلية لتعليم الشرقية».

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن برنامج تبادل الخبرات بين إدارات التعليم يثري الميدان التعليمي، وينعكس إيجابيا على مستوى أداء إدارات التعليم والدراسات المرجعية التي تحقق أهداف وزارة التعليم لنقل التجارب المميزة وتعميمها؛ دعما للتطوير وتفعيل المبادرات.

وأضاف أن وفد تعليم جازان سيُطلع على مركز التميز بتعليم الشرقية وآليات العمل فيه ومهامه العليا والتفصيلية ونتائج أداء المركز وأفضل الممارسات العلمية للمسابقات والجوائز.

بدوره، قال مدير مركز التميز محمد الهندي: إن تعليم الشرقية بقيادة مدير عام التعليم والمساعدين، يرحب بزيارة وفد جازان؛ لإطلاعه على تجارب التميز في تعليم المنطقة، ونظام التميز المؤسسي التي تعمل عليه.