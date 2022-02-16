شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاع وفد «تعليم جازان» على آليات مركز التميز والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن برنامج تبادل الخبرات بين إدارات التعليم يثري الميدان التعليمي، وينعكس إيجابيا على مستوى أداء إدارات التعليم والدراسات المرجعية التي تحقق أهداف وزارة التعليم لنقل التجارب المميزة وتعميمها؛ دعما للتطوير وتفعيل المبادرات.
وأضاف أن وفد تعليم جازان سيُطلع على مركز التميز بتعليم الشرقية وآليات العمل فيه ومهامه العليا والتفصيلية ونتائج أداء المركز وأفضل الممارسات العلمية للمسابقات والجوائز.
بدوره، قال مدير مركز التميز محمد الهندي: إن تعليم الشرقية بقيادة مدير عام التعليم والمساعدين، يرحب بزيارة وفد جازان؛ لإطلاعه على تجارب التميز في تعليم المنطقة، ونظام التميز المؤسسي التي تعمل عليه.