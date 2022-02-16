شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال تطوير قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى تجمع الأحساء الصحي، المشاريع التطويرية في قسم الأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد بالهفوف، وتحديث الوحدة بغرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية لعمل الإجراءات التشخيصية والعلاجية المختلفة، وغرفة لأخذ العينات النسيجية تحت التصوير بالموجات فوق الصوتية، ومنطقة تحضير وإفاقة للمرضى تحتوي على سريرين.

وأوضح أن وحدة الأشعة التداخلية تعد الأولى من نوعها في محافظة الأحساء، وتمكن المختصين من عمل الكثير من الإجراءات العلاجية النوعية كتوسعة الشرايين، وتركيب الدعامات، وتفريغ الخراجات، وأخذ الخزعات، وعلاج دوالي الساقين بأشعة الليزر، وعلاج الأورام الليفية للرحم، وأيضا علاج القدم السكرية بدون جراحة وغير ذلك، حيث تتميز هذه الإجراءات التداخلية بالدقة والأمان وخروج المريض في نفس اليوم وبأقل مضاعفات.

يذكر أن مستشفى الملك فهد في الهفوف يعد المستشفى المرجعي بالمحافظة ويتوافر به جميع التخصصات الرئيسية وبعض التخصصات الفرعية وعدد من المراكز المتخصصة، وقد استقبل العام الماضي في أقسام الطوارئ 124949 مستفيدا، وقدم خدماته لـ 123773 مستفيدا في عياداته الخارجية.