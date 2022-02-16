شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية حديثة لتوصيل الشرايين التاجية «لأول مرة في المملكة» بمستشفى المواساة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حضر مريض إلى مستشفى المواساة بالدمام، يعاني من ذبحة صدرية غير مستقرة، وبمراجعته تبين أن له تاريخا مرضيا مع السكر بالدم وارتفاعا بضغط الدم، وأنه مدخن يبلغ من العمر 42 عاما، و كل العوامل السابقة هي عوامل خطورة تؤهل لوجود قصور بالشرايين التاجية.

وتم عمل قسطرة تشخيصية، وتبيّن وجود انسداد بالشرايين التاجية (الأمامي النازل الرئيسي والشريان الدائري) وعلى الفور قرر الفريق الطبي المعالج (جراحة القلب والصدر/ القلب والأوعية الدموية/ العناية المركزة) أن العلاج الأمثل لحالته هو عمل عملية قلب مفتوح، ونظرًا لصغر سنه ورغبته في العودة للحياة الطبيعية وممارسة عمله في أقصر وقت ممكن، تم اختيار إجراء عملية القلب من خلال أحدث تقنيات القلب المفتوح (والتي تجرى لأول مرة في المملكة)، وهي عن طريق فتح فتحة صغيرة لا تتعدى عدة سنتيمترات بجدار الصدر الأمامي من الجهة اليسرى وصولا للقلب من عضلة الصدر، مع عدم كسر الضلوع تفاديا للإجراء الاعتيادي من خلال شق عظمة القص والذي يحتاج لفترة التئام من شهرين إلى 3 شهور لعودة المريض لحالته الطبيعية وممارسة عمله اعتياديا.

وبفضل من الله وتوفيقه، تم إجراء العملية بنجاح وتوصيل الشرايين التاجية، وتم نقل المريض إلى غرفة الرعاية المركزة لمدة يومين فقط حتى تعافى تماما، ومن ثم تم نقله لغرفة عادية لمدة يومين قبل الخروج من المستشفى بكامل الصحة والعافية ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات يعتبر الأكثر تقدماً في مجال جراحة القلب والصدر ويتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الطبية الدقيقة، مع توفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية.