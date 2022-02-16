شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 120 متدربا متفوقا بـ«تقنية الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّمت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء، 120 متدربًا متفوقًا من جميع الأقسام والتخصصات، حصلوا على ممتاز مرتفع ممن معدلاتهم ما بين «4.75 - 5.00» خلال الفصل التدريبي الأول من العام 1443هـ، برعاية عميد الكلية صالح الرزيحان، وبحضور وكيل شؤون المتدربين محمد الشريدي، ووكيل التدريب خالد الدوغان، ووكيل الجودة صالح السعيد، ورؤساء الأقسام.

وأكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشريدي أن تكريم المتفوقين بالكلية ضمن أولويات الكلية بهدف تشجيع المتدربين على التفوق وبث روح الإبداع والابتكار، فهو نتاج الجد والتعب والسهر في طلب العلم لتحقيق الشعور بالرضا عن النفس في العملية التدريبية بالكلية.