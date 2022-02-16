شكرا لقرائتكم خبر عن شاحنات «الصناعية الأولى» تهلك طرق «نهضة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب عدد من سكان حي النهضة بالدمام، بفصل الطريق الرئيسي الذي يربط الحي، بالصناعية الأولى، خاصة أن مرور الشاحنات عبر الحي يسبب أضرارا للطبقة الأسفلتية، وكسر الأرصفة، للمرور إلى الصناعية، مؤكدين أن تكرار مرور الشاحنات يضر بالطريق، ويهدد مركبات أهالي الحي.

تجمعات المياه

وذكر «عبداللطيف الحارثي» أن مرور الشاحنات بهذا الطريق، كون موقعا لتجمع المياه، بالإضافة إلى أن وجود المصانع يتسبب في دخول الكلاب الضالة إلى الحي، مطالبا بإيجاد حلول للفصل بين الحي والصناعية، وتقليل مرور الشاحنات على الطريق، خاصة أن تواجد هذه الشاحنات يشكل ضررا وخطورة على المركبات والأطفال.

تيسير الحركة

وأكد أن إغلاق طريق الصناعية الأولى من داخل الحي يساعد في تيسير حركة المركبات، وإعادة الهدوء إلى حي النهضة، مشيرا إلى أن تواجد الشاحنات في الحي يتسبب في تشوه المنظر الحضري، بالإضافة إلى أنها تسبب أضرارا صحية نتيجة العوادم.

حلول عاجلة

وطالب «سعد محمد» بزيادة الاهتمام بحي النهضة، الذي يعاني من مرور الشاحنات التي تشكل ضررا على الطريق، يؤدي إلى تجمع المياه، داعيا الجهات المسؤولة لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل وإيجاد طرق بديلة للشاحنات حتى لا يكون مرورها عن طريق الحي.

أضرار صحية

وقال «أحمد فهد»: إن وجود الشاحنات في الحي يشكل أضرارا صحية وتشوها بصريا، وأنها تعد خطرا على أهالي الحي، وتضر الطرق والأرصفة بتسببها في الحفر التي تلحق الضرر بمركبات السكان، مطالبا بإيجاد حلول بديلة، وأن إغلاق الطريق الذي يؤدي إلى الصناعية الأولى سيساهم في إعادة أنفاس الحي الطبيعية، وعدم مرور الشاحنات بالحي وتقل الخطورة، داعيا إلى إيجاد حلول أخرى ونقل دخول الشاحنات إلى الطرق البديلة خارج الأحياء السكنية، حيث إن وجود الشاحنات يشكل أضرارا كثيرة.