شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمانة»: ليس من اختصاصنا.. و«مدن» لا ترد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرسلت ”الخليج 365” استفسارات المواطنين والمتضررين إلى أمانة المنطقة الشرقية، التي أكدت أن الطريق ليس من اختصاصها.

كما أرسلت ”الخليج 365” استفسارات المواطنين والمتضررين إلى مدير الاتصال المؤسسي بهيئة «مدن» بالمنطقة الشرقية سعد الغامدي، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 29/‏ 9/‏ 1434هـ القاضي في مادتيه الأولى والثانية بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، ولا تزال تنتظر الرد.