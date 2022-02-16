شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «تأهيل الإناث» و«ولادة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام، وفريق من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدات من الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من خبرات الطرفين، وتحقيق التكامل في الخدمات المقدمة، وذلك تماشيًا مع برنامج التحول الوطني لتحقيق الأهداف المشتركة وفق رؤية 2030.

وبحث الطرفان توفير الرعاية الميدانية لتخفيف معاناة المستفيدات ومنسوبي التأهيل بالتنقل من المركز إلى المستشفى، إضافة إلى توفير لقاح كوفيد-19 للفئة العمرية ممن هم أقل من 12 سنة.