شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه «الإسكان» بتلبية الطلب المتزايد على المنتجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من القيادة الحكيمة «حفظها الله»، لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

طلب متزايد

وأشار سموه، خلال استقباله مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية م. عبدالله المويهي، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، إلى أهمية تلبية الطلب المتزايد على المنتجات، التي تقدمها الوزارة وأهمية متابعة تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة في المنطقة لتسليمها في وقتها المحدد، بالإضافة للتنسيق مع الجهات الخدمية لتوفير الخدمات الضرورية لهذه الأحياء.

اهتمام بالغوقال سموه: «السكن هو الأهم في حياة الإنسان، لذلك شؤون الإسكان تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة من خلال حزمة البرامج، التي تطلقها الجهات المعنية بالإسكان، وهذا من فضل الله وكرمه».

إنجازات كبيرة

من ناحيته، قدم م. المويهي لسمو أمير المنطقة الشرقية، التقرير السنوي لشؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية للعام 2021م، مؤكدا أن شؤون الإسكان في المنطقة الشرقية حققت خلال العام 2021م، إنجازات كبيرة لخدمة المستفيدين من خدماتها، وبلغت وحدات الشراء من السوق 15338، وبلغت مشاريع البناء الذاتي 8278، وبلغ منتج أرض وقرض 1478، وبلغت نسبة شراء المواطنين للوحدات في مشاريع البيع على الخارطة 3990، وبلغ إجمالي الوحدات، التي حصل عليها المواطنون من المنتجات المختلفة 29093.

تذليل الصعوباتورفع المويهي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعة سموه لمشاريع الإسكان في المنطقة، وتذليل جميع الصعوبات، التي قد تواجه تنفيذ المشاريع.