شكرا لقرائتكم خبر عن «مدرستي تبرمج».. تطوير مهارات الطلبة الحاسوبية والان نبدء بالتفاصيل
ويستهدف المشروع تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، تطلعا للوصول إلى مجتمع المعرفة الرقمية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لـ 2030 في الوصول للعالمية في مجال البرامج الرقمية النوعية، وتنمية مهارات المعلم، والطالب الرقمية والعالمية لتحقيق المنافسة المحليّة والدوليّة في المجال الرقمي المحلي والعالمي.
وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد: إن الدورة التدريبية تستهدف الطلبة والمعلمات لتمكينهم من برمجة دروس ابتكارية رقمية، وعلى هذا الأساس تم تشكيل فريق داعم فني وتقني على مستوى المنطقة الشرقية في قطاع تعليم البنات لدعم المعلمات والإجابة عن استفساراتهن، لتجويد أعمالهن في تصميم الدروس بمختلف التخصصات، مثمنة جهود مقدمة البرنامج المدربة فاتن السيف.