شكرا لقرائتكم خبر عن «مدرستي تبرمج».. تطوير مهارات الطلبة الحاسوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، أمس الأول، المرحلة الثانية من المشروع الوزاري مسابقة «مدرستي تبرمج»، افتراضيًا؛ للتدريب على «مشروع تصميم درس تفاعلي باستخدام ماين كرافت»، للمعلمات من جميع التخصصات بمتابعة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد، وقيادة المدربة فاتن عبدالله السيف، وتنظيم إدارة التدريب والابتعاث.

ويستهدف المشروع تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، تطلعا للوصول إلى مجتمع المعرفة الرقمية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لـ 2030 في الوصول للعالمية في مجال البرامج الرقمية النوعية، وتنمية مهارات المعلم، والطالب الرقمية والعالمية لتحقيق المنافسة المحليّة والدوليّة في المجال الرقمي المحلي والعالمي.

وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد: إن الدورة التدريبية تستهدف الطلبة والمعلمات لتمكينهم من برمجة دروس ابتكارية رقمية، وعلى هذا الأساس تم تشكيل فريق داعم فني وتقني على مستوى المنطقة الشرقية في قطاع تعليم البنات لدعم المعلمات والإجابة عن استفساراتهن، لتجويد أعمالهن في تصميم الدروس بمختلف التخصصات، مثمنة جهود مقدمة البرنامج المدربة فاتن السيف.