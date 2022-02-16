شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بحثية بين «الغذاء والدواء» وجامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس، مذكرة تعاون مع جامعة جازان لتعزيز الشراكات البحثية في مجال سلامة الغذاء والتغذية والصحة العامة.

وتهدف المذكرة، التي وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة د. هشام الجضعي، ورئيس الجامعة د. مرعي القحطاني، إلى استثمار الإمكانيات المشتركة في مجال التغذية والصحة العامة والأبحاث، وتبادل الخدمات الاستشارية، والإسهام في نقل المعرفة الفنية والمهنية في مجالات الدواء والتحليل الدوائي والغذاء والتغذية والصحة العامة والأبحاث. وتشمل بنود مذكرة التعاون بحث المشاكل المتعلقة بالأدوية والتغذية وأثرها على الصحة والتعاون في مواجهتها بعمل المسوحات والأبحاث واستحداث الأدلة الإرشادية المتعلقة بالغذاء والدواء، وتبادل البيانات والإحصائيات الناتجة عن الدراسات والمسوحات التي تخدم أهداف الجهتين. وسيتعاون الطرفان في نشر الوعي حول طرق استخدام المستحضرات الصيدلانية والبيطرية والعشبية والاستخدام الآمن للأجهزة الطبية المنزلية في المجتمع، كما سيتشاركان في الحملات التوعوية والفعاليات الخارجية والمعارض والمؤتمرات والندوات العلمية، إضافة لتوفير التدريب للخريجين في مجال تنظيم وتحليل وتسجيل الدواء ومنتجات التجميل.