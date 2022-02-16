شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الملتقى الثاني لأندية الجامعات الطلابية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تنطلق فعاليات الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية، اليوم، تحت شعار «قيم رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية في تفعيلها» بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة يمثلون الأندية الطلابية من 21 جامعة سعودية ويستمر لمدة يومين بجامعة الملك عبدالعزيز حضوريا وافتراضيا عن طريق البث المباشر وبرنامج زووم. وأوضح رئيس الجامعة د.عبدالرحمن اليوبي أن الجامعة تسعى من خلال استضافة الملتقى إلى الإسهام في تبادل الخبرات والتجارب العملية بين الأندية الطلابية بالمؤسسات التعليمية في المملكة، واستشراف الآفاق المستقبلية للأندية الطلابية ودورها في تنمية قدرات أبناء الوطن لدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو العالمية. وأبان عميد شؤون الطلاب د. مسعود القحطاني أن الملتقى يركز على القيم المتضمنة في رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية في تفعيلها، عن طريق تقديم ندوات حوارية وورش عمل تدريبية متخصصة في أساليب غرس القيم وصناعة المبادرات القيمية ضمن برامج وأنشطة الأندية الطلابية، وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الطلابية المتنوعة من تخصصات الأندية للإسهام في تبادل الخبرات والتجارب العملية بين الأندية الطلابية في الجامعات السعودية.