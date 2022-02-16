حقق باريس سان جيرمان فوزًا قاتلاً بهدف دون رد على ضيفه ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب “بارك دي برانس” بالعاصمة الفرنسية.
ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليان مبابي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.
وشهدت المباراة إهدار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء لباريس سان جيرمان في الدقيقة 61.
وتُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 9 مارس المقبل في إسبانيا ويحتاج الريال إلى الفوز بفارق أكثر من هدف للصعود لدور الثمانية فيما يكفي سان جيرمان التعادل بأي نتيجة للتأهل للدور التالي.
في الجانب الآخر وفي البطولة ذاتها اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية نظيفة في معقله.
افتتح الدولي الجزائري رياض محرز باب التسجيل للسيتي في الدقيقة السابعة وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 17 وفيل فودين الثالث في الدقيقة 32، قبل أن يحرز سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني عزز رحيم ستيرلينغ النتيجة للـ”سيتيزنس” بالهدف الخامس بتسديدة جميلة في الدقيقة 58.
وباتت مهمة سبورتينغ لشبونة معقدة جدًا في لقاء العودة الذي سيُقام في مدينة مانشستر في التاسع من شهر مارس المقبل.باريس سان جيرمان ريال مدريد مانشستر سيتي سبورتينغ لشبونة دوري أبطال أوروبا
في الوقت القاتل.. “مبابي” يقود “سان جيرمان” لتخطي “ريال مدريد”
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-16
حقق باريس سان جيرمان فوزًا قاتلاً بهدف دون رد على ضيفه ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب “بارك دي برانس” بالعاصمة الفرنسية.
ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليان مبابي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.
وشهدت المباراة إهدار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء لباريس سان جيرمان في الدقيقة 61.
وتُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 9 مارس المقبل في إسبانيا ويحتاج الريال إلى الفوز بفارق أكثر من هدف للصعود لدور الثمانية فيما يكفي سان جيرمان التعادل بأي نتيجة للتأهل للدور التالي.
في الجانب الآخر وفي البطولة ذاتها اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية نظيفة في معقله.
افتتح الدولي الجزائري رياض محرز باب التسجيل للسيتي في الدقيقة السابعة وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 17 وفيل فودين الثالث في الدقيقة 32، قبل أن يحرز سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني عزز رحيم ستيرلينغ النتيجة للـ”سيتيزنس” بالهدف الخامس بتسديدة جميلة في الدقيقة 58.
وباتت مهمة سبورتينغ لشبونة معقدة جدًا في لقاء العودة الذي سيُقام في مدينة مانشستر في التاسع من شهر مارس المقبل.
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443
01:22 AM
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443
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مانشستر سيتي يسقط سبورتينغ لشبونة بخماسية
حقق باريس سان جيرمان فوزًا قاتلاً بهدف دون رد على ضيفه ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب “بارك دي برانس” بالعاصمة الفرنسية.
ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليان مبابي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.
وشهدت المباراة إهدار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء لباريس سان جيرمان في الدقيقة 61.
وتُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 9 مارس المقبل في إسبانيا ويحتاج الريال إلى الفوز بفارق أكثر من هدف للصعود لدور الثمانية فيما يكفي سان جيرمان التعادل بأي نتيجة للتأهل للدور التالي.
في الجانب الآخر وفي البطولة ذاتها اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية نظيفة في معقله.
افتتح الدولي الجزائري رياض محرز باب التسجيل للسيتي في الدقيقة السابعة وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 17 وفيل فودين الثالث في الدقيقة 32، قبل أن يحرز سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني عزز رحيم ستيرلينغ النتيجة للـ”سيتيزنس” بالهدف الخامس بتسديدة جميلة في الدقيقة 58.
وباتت مهمة سبورتينغ لشبونة معقدة جدًا في لقاء العودة الذي سيُقام في مدينة مانشستر في التاسع من شهر مارس المقبل.
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