“الانضباط” تعاقب “حمدالله” و”تاليسكا”.. وترفض احتجاج الأهلي

محمد بن مسعود - الدمام - رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء احتجاج نادي الأهلي بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب فريق التعاون كريستيان ليونداما ضمن منافسات دوري المحترفين.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم رفض احتجاج النادي الأهلي من الناحية الموضوعية، وبعد استكمال النادي الأهلي الإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي التعاون؛ للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدَّم من النادي الأهلي.

وقررت اللجنة إلزام لاعب نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية مباراة فريقه مع النصر، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة.

كما قررت إلزام لاعب نادي النصر مارتينيز بدفع غرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم للسبب ذاته، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة. ولأن اللجنة أصدرت منطوق القرار رقم (152/ ل ض/ 2021(21-22)) بتاريخ 12-12-2021م فتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة الـ(40) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وفرضت على لاعب نادي النصر عبد الإله العمري دفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية المباراة الاتحاد.

فيما ألزمت اللجنة لاعب نادي النصر (تاليسكا) بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، إضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة، ولقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب فريق الاتحاد، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة.

وألزمت “الانضباط” نائب رئيس نادي الاتحاد أحمد عصام كعكي بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال لقيامه بالدخول إلى أرضية الملعب بعد نهاية مباراة النصر.الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الانضباط والأخلاق النصر الاتحاد الأهلي