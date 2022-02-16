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محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، اليوم الثلاثاء، لمواجهة نظيره الفيحاء، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
من جانب آخر أقام الكابتن عمر السومة، مأدبة عشاء، للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق الكروي الأول، بعد نهاية الحصة التدريبية مساء اليوم .
الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي ترتيبه التاسع وبرصيد 24 نقطة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
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الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة الفيحاء .. و”السومة ” يقيم مأدبة عشاء للفريق
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-15
واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، اليوم الثلاثاء، لمواجهة نظيره الفيحاء، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
من جانب آخر أقام الكابتن عمر السومة، مأدبة عشاء، للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق الكروي الأول، بعد نهاية الحصة التدريبية مساء اليوم .
الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي ترتيبه التاسع وبرصيد 24 نقطة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443
11:04 PM
واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، اليوم الثلاثاء، لمواجهة نظيره الفيحاء، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
من جانب آخر أقام الكابتن عمر السومة، مأدبة عشاء، للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق الكروي الأول، بعد نهاية الحصة التدريبية مساء اليوم .
الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي ترتيبه التاسع وبرصيد 24 نقطة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
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