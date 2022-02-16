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محمد بن مسعود - الدمام - واصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عمار الدحيم ومراد باتنا وكريستيان كويفا وسفيان بن دبكة غيابهم عن التدريبات الجماعية، خلال المران الذي أجراه الفريق مساء اليوم الثلاثاء،على الملعب الرديف بالنادي استعدادًا لمواجهة الحزم الجمعة القادم ضمن الجولة الحادية والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعمد المدير الفني اليوناني دونيس إلى إيجاد حلول للغيابات في صفوف الفريق، حيث انطلق المران بالجوانب اللياقية من خلال الجري بسرعات متفاوتة على مساحة كامل الملعب، وتناقل الكرات الطويلة، وفي الجانب التكتيكي عمل دونيس على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية وتبادل الكرة في ثنائيات قبل أن يختتم المران بمناورة على ثلث مساحة الملعب.
واستعان” دونيس” ببعض اللاعبين الشباب مع توظيف لاعبين آخرين في مراكز جديدة عليهم لتغطية النقص الكبير في صفوف الفريق بسبب الغيابات.
يُذكر أن الفتح يأتي في المركز الـ 15 في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبرصيد 18 نقطة.
الفتح الحزم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دوري المحترفين
قبل مواجهة الحزم.. “الفتح” يعاني و”دونيس” يستنجد بـ” الشباب”
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-15
واصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عمار الدحيم ومراد باتنا وكريستيان كويفا وسفيان بن دبكة غيابهم عن التدريبات الجماعية، خلال المران الذي أجراه الفريق مساء اليوم الثلاثاء،على الملعب الرديف بالنادي استعدادًا لمواجهة الحزم الجمعة القادم ضمن الجولة الحادية والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعمد المدير الفني اليوناني دونيس إلى إيجاد حلول للغيابات في صفوف الفريق، حيث انطلق المران بالجوانب اللياقية من خلال الجري بسرعات متفاوتة على مساحة كامل الملعب، وتناقل الكرات الطويلة، وفي الجانب التكتيكي عمل دونيس على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية وتبادل الكرة في ثنائيات قبل أن يختتم المران بمناورة على ثلث مساحة الملعب.
واستعان” دونيس” ببعض اللاعبين الشباب مع توظيف لاعبين آخرين في مراكز جديدة عليهم لتغطية النقص الكبير في صفوف الفريق بسبب الغيابات.
يُذكر أن الفتح يأتي في المركز الـ 15 في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبرصيد 18 نقطة.
15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443
10:19 PM
واصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عمار الدحيم ومراد باتنا وكريستيان كويفا وسفيان بن دبكة غيابهم عن التدريبات الجماعية، خلال المران الذي أجراه الفريق مساء اليوم الثلاثاء،على الملعب الرديف بالنادي استعدادًا لمواجهة الحزم الجمعة القادم ضمن الجولة الحادية والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعمد المدير الفني اليوناني دونيس إلى إيجاد حلول للغيابات في صفوف الفريق، حيث انطلق المران بالجوانب اللياقية من خلال الجري بسرعات متفاوتة على مساحة كامل الملعب، وتناقل الكرات الطويلة، وفي الجانب التكتيكي عمل دونيس على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية وتبادل الكرة في ثنائيات قبل أن يختتم المران بمناورة على ثلث مساحة الملعب.
واستعان” دونيس” ببعض اللاعبين الشباب مع توظيف لاعبين آخرين في مراكز جديدة عليهم لتغطية النقص الكبير في صفوف الفريق بسبب الغيابات.
يُذكر أن الفتح يأتي في المركز الـ 15 في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبرصيد 18 نقطة.
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