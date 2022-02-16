محمد بن مسعود - الدمام - هام: صحيفة سعودية تكشف عن اهم مخابئ واماكن قوات الحوثيين التي تستخدم لصناعة الاسلحة الفتاكه..”تفاصيل”

كشفت صحيفة سعودية ، أن قوات الحوثي حولت عددا من المؤسسات الحكومية إلى مواقع عسكرية ومخازن أسلحة وورش تعدين ومنشآت لطائرات مسيرة. وقالت صحيفة عكاظ إن قوات الحوثيين حولت المؤسسات الحكومية من مستشفيات ومقار إذاعية وتلفزيونية ووزارات الإعلام والتخطيط وبعض فروع مؤسسة الاتصالات العامة إلى مستودعات وأسلحة وورش تعدين.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر “موثوقة” في صنعاء قولها إن قوات الحوثيين حولت بدروم مستشفى الجمهورية إلى مركز للخبراء الإيرانيين وغرفة عمليات لعلاجهم ، مشيرة إلى أن الانقلاب العسكري استولى على مباني مستشفى الجمهورية. معهد التدريب والتأهيل الصحي في شارع الكويت كمقر لخبراء حزب الله. وأكدت المصادر أن قوات الحوثيين نقلت مؤخرا أسلحتها لساحة وزارة الإعلام اليمنية والبرنامج العام لإذاعة صنعاء وشركة إذاعة وتلفزيون الحسبة ، بحسب ما أوردته صحيفة النبأ.

وقالت المصادر إن قوات الحوثيين حولت مناطق الحصبة المفتوحة التابعة لعدة وزارات ، بما في ذلك وزارة الصحة ، إلى ورش ومستودعات ، وأقامت مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات ، ونقلت أسلحة وصواريخ إلى الجبال حيث ويقع مبنى التلفزيون غربي قضاء الحصبة حيث تنطلق الصواريخ الباليستية. وقالت المصادر إن قوات الحوثيين تستغل وزارة الاتصالات للتجسس على المعارضين ، مشيرة إلى أنها أنشأت شبكة اتصالات في عدد من الأماكن في الأحياء والمحافظات والمديريات المختلفة التي تسيطر عليها.

وأوضحت أن تحذيرات التحالف لتعزيز شرعية عدد من الوزارات والمؤسسات جاءت في وقت حساس ، حيث تستغل قوات الحوثيين المؤسسات المدنية لأغراض عسكرية.

أعلن التحالف ، أمس الاثنين ، دعمه لاستخدام الحوثيين في العمليات العسكرية ، موضحا أن قوات الحوثيين تستخدم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في صنعاء لدعم الأعمال العدائية. أن تكون فتاة صغيرة في الخطوة التالية ، شركة اتصالات تعمل في محطات اتصالات أمام محطات اتصالات للتحكم في الخطوات.