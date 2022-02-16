أعلن الممثل الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان توماس ويست أن الإدارة الأمريكية لا تنوي في هذه المرحلة تطبيع العلاقات مع حركة طالبان، أو الاعتراف بها حكومة شرعية في أفغانستان، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.
وفي التفاصيل، قال “ويست” في “معهد السلام” بواشنطن: “نريد حقًّا أن نرى طالبان تبني سجلاً قويًّا للسلوك المسؤول قبل أن نتخذ خطوات أساسية نحو تطبيع العلاقات”.
وأضاف: “القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر أصول كابل في النظام المالي الأمريكي، وإلغاء تجميد نحو نصف المبلغ (نحو 3.5 مليار دولار)؛ بهدف تحويل إضافي محتمل لمساعدة الأفغان، لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه خطوة نحو الاعتراف بطالبان”.
وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر “هناك إجماع في المجتمع الدولي يشير إلى أنه لا يستحق التسرع في الاعتراف بطالبان”. مؤكدًا أن “الدول تسعى بالإجماع تقريبًا من طالبان إلى ضمان حقوق جميع الأفغان، والمضي قدمًا نحو إنشاء حكومة أكثر تمثيلية، فضلاً عن إدارة مسؤولة للاقتصاد”.
وختم بالقول: “إن بعض الدول تقبل بالفعل دبلوماسيين معينين من قِبل طالبان. نحن لم نتخذ مثل هذه الخطوة أبدًا، ولكن بشكل عام أجد حقًّا درجة عالية من الإجماع إلى حد ما”.أمريكا واشنطن البيت الأبيض أفغانستان طالبان التطبيع
واشنطن: لا تطبيع للعلاقات مع طالبان أو الاعتراف بها حكومة شرعية بأفغانستان
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-15
أعلن الممثل الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان توماس ويست أن الإدارة الأمريكية لا تنوي في هذه المرحلة تطبيع العلاقات مع حركة طالبان، أو الاعتراف بها حكومة شرعية في أفغانستان، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.
وفي التفاصيل، قال “ويست” في “معهد السلام” بواشنطن: “نريد حقًّا أن نرى طالبان تبني سجلاً قويًّا للسلوك المسؤول قبل أن نتخذ خطوات أساسية نحو تطبيع العلاقات”.
وأضاف: “القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر أصول كابل في النظام المالي الأمريكي، وإلغاء تجميد نحو نصف المبلغ (نحو 3.5 مليار دولار)؛ بهدف تحويل إضافي محتمل لمساعدة الأفغان، لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه خطوة نحو الاعتراف بطالبان”.
وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر “هناك إجماع في المجتمع الدولي يشير إلى أنه لا يستحق التسرع في الاعتراف بطالبان”. مؤكدًا أن “الدول تسعى بالإجماع تقريبًا من طالبان إلى ضمان حقوق جميع الأفغان، والمضي قدمًا نحو إنشاء حكومة أكثر تمثيلية، فضلاً عن إدارة مسؤولة للاقتصاد”.
وختم بالقول: “إن بعض الدول تقبل بالفعل دبلوماسيين معينين من قِبل طالبان. نحن لم نتخذ مثل هذه الخطوة أبدًا، ولكن بشكل عام أجد حقًّا درجة عالية من الإجماع إلى حد ما”.
15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443
11:34 PM
“ويست”: بعض الدول تقبل دبلوماسيين من الحركة ونحن لم نفعل ذلك أبدًا
أعلن الممثل الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان توماس ويست أن الإدارة الأمريكية لا تنوي في هذه المرحلة تطبيع العلاقات مع حركة طالبان، أو الاعتراف بها حكومة شرعية في أفغانستان، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.
وفي التفاصيل، قال “ويست” في “معهد السلام” بواشنطن: “نريد حقًّا أن نرى طالبان تبني سجلاً قويًّا للسلوك المسؤول قبل أن نتخذ خطوات أساسية نحو تطبيع العلاقات”.
وأضاف: “القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر أصول كابل في النظام المالي الأمريكي، وإلغاء تجميد نحو نصف المبلغ (نحو 3.5 مليار دولار)؛ بهدف تحويل إضافي محتمل لمساعدة الأفغان، لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه خطوة نحو الاعتراف بطالبان”.
وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر “هناك إجماع في المجتمع الدولي يشير إلى أنه لا يستحق التسرع في الاعتراف بطالبان”. مؤكدًا أن “الدول تسعى بالإجماع تقريبًا من طالبان إلى ضمان حقوق جميع الأفغان، والمضي قدمًا نحو إنشاء حكومة أكثر تمثيلية، فضلاً عن إدارة مسؤولة للاقتصاد”.
وختم بالقول: “إن بعض الدول تقبل بالفعل دبلوماسيين معينين من قِبل طالبان. نحن لم نتخذ مثل هذه الخطوة أبدًا، ولكن بشكل عام أجد حقًّا درجة عالية من الإجماع إلى حد ما”.
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