إحباط محاولة تهريب 75790 قرص إمفيتامين بالشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – أسامة البحارنة ينفي ما تم تداوله من أحد المواقع الالكترونية حول لقاء السفير الأمريكي.. ويؤكد: نحن مع الوحدة الوطنية ونرفض التدخلات الخارجية

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